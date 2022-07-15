ЕС планирует снять «ошибочные» санкции — Bloomberg

Европейские юристы назвали часть таких ходатайств обоснованными, поскольку. По их мнению, доказательства обвинения, которые послужили основанием для введения ограничений, оказались слабыми, устаревшими или ложными.

Источники не назвали имена лиц, «ошибочно попавших» под санкции. СМИ отмечает, что санкции Евросоюза оспаривали многие российские олигархи, в частности, Андрей Мельниченко с со своей супругой, Алексей Мордашов и Алишер Усманов.

С начала войны, которую Россия развязала в Украине, ЕС добавил в санкционные списки сотни россиян: бизнесменов, политиков и военных.

В рамках будущего седьмого пакета санкций планируется наложить ограничения еще на 50 физических и юридических лиц из РФ.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину Евросоюз согласовал шесть пакетов санкций, которые включают замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы SWIFT, запрет на ввоз российской нефти и угля.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз может представить седьмой пакет антироссийских санкций в течение недели.