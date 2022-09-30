ЕС подаст в суд на Мальту за программу «золотых паспортов»

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Европейская комиссия подаст судебный иск против Мальты за программу «золотых паспортов». Эта программа позволяет богатым иностранцам покупать гражданство в обмен на инвестиции в размере одного миллиона евро. Об этом говорится заявлении Европейской комиссии, обнародованном в четверг, 29 сентября, сообщает Европейская правда.

Мальта приостановила эту программу для граждан России и Беларуси после начала войны в Украине. Однако она продолжает действовать для всех других иностранцев. В комиссии отметили, что Валлетта «не выражала никакого намерения прекратить ее».