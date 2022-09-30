ЕС подаст в суд на Мальту за программу «золотых паспортов»

Европейская комиссия подаст судебный иск против Мальты за программу «золотых паспортов». Эта программа позволяет богатым иностранцам покупать гражданство в обмен на инвестиции в размере одного миллиона евро. Об этом говорится заявлении Европейской комиссии, обнародованном в четверг, 29 сентября, сообщает Европейская правда.
Мальта приостановила эту программу для граждан России и Беларуси после начала войны в Украине. Однако она продолжает действовать для всех других иностранцев. В комиссии отметили, что Валлетта «не выражала никакого намерения прекратить ее».
Подобная схема нарушает законодательство ЕС, поскольку гражданство предоставляется без каких-либо реальных обязательств для владельцев паспортов, отмечают в Брюсселе.
Правительство Мальты отрицает эту точку зрения и настаивает, что она правильно толкует правила ЕС.
Передача дела в Суд ЕС происходит после многолетних споров с Мальтой относительно корректировки программы.
Давление со стороны Брюсселя привело к приостановке или отмене схем «золотых паспортов» в других странах ЕС. В частности, Кипр и Болгария — последние, кто остановил подобные программы.
Отметим, что по данным Reuters, продажа паспортов принесла Мальте более 800 миллионов евро с 2014 по 2020 год. Мальтийское правительство отметило, что это помогло профинансировать заработные платы работников в разгар кризиса COVID-19.
Большинство «новых граждан» Мальты — выходцы из стран Персидского залива, Дальнего Востока и России.korrespondent.net