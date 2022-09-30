Науседа не намерен делегировать представительство на саммит ЕС «кому-то другому»

«Однако я не делегировал ни раньше, ни сейчас, и не собираюсь делегировать свои функции кому-то другому, потому что это моя ответственность перед народом Литовской Республики», — сказал Науседа журналистам в Вильнюсе в четверг.

Он также заявил, что правительство не готово обсуждать эти вопросы с лидерами других стран ЕС.

«Другое дело, что для того, чтобы поехать в Брюссель, нужно иметь некий багаж выполненных работ. На данный момент багаж правительства совершенно пуст: не принято никаких решений, которые давали бы надежду или облегчали жизнь людям, или хотя бы свидетельствовали о том, что о них позаботятся», — сказал Науседа.

«Иными словами, если вы собираетесь в Брюссель, вам нужно собрать чемодан. Сейчас в этом чемодане нет даже зубной щетки», — заявил он.

В пятницу министры энергетики ЕС обсудят представленные Европейской Комиссией (ЕК) предложения о том, как снизить рекордные цены на электроэнергию для потребителей.

В 2020 году консерваторы, сформировавшие после выборов правящее большинство Сейма и правительства, в начале срока призывали президента попеременно с премьер-министром представлять Литву на саммитах ЕС, а не ездить на заседания только ему одному.

Однако в итоге из-за возражений Науседы эти призывы были замолкли.

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