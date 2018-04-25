ЕС пошел против Трампа в вопросе ВОЗ

Европейский союз выступает за международное сотрудничество и международный поиск решения проблемы пандемии коронавируса. Об этом заявила Вирджиния Баттю, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По ее словам, анализ действий Всемирной организации здравоохранения во время пандемии коронавируса следует временно отложить. «Сейчас важно сосредоточиться на международном сотрудничестве в борьбе против коронавируса», — заявила спикер главы дипломатической службы ЕС.

Она отметила, что в ближайшее время ожидается принятие Евросоюзом резолюции, в которой будет выражена поддержка ВОЗ в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19.

«Это момент, как никогда, проявить солидарность, а не время подрывать международное сотрудничество — тем более, что сегодня мы ожидаем одобрения по ассамблее ВОЗ резолюции, представленной Европейским союзом и его государствами-членами», — сказала Баттю.

Журналисты обратились к спикеру главы дипломатической службы ЕС с просьбой прокомментировать обещание президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения.