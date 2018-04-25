В Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус

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Закон о массовом тестировании вступил в силу и предполагает тестирование на COVID-19 людей из группы риска.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, закон будет действовать в течении карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены.

Закон предусматривает обязательное тестирование на коронавирус людей из нескольких групп риска. Тестирование обязательно для симптомных пациентов, которые обращаются за медицинской помощью, а также контактов людей, у которых вирус уже диагностирован.

Кроме того, предусмотрено обязательное регулярное тестирование для медицинского персонала, сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии, которые непосредственно принимают участие в мерах по противодействию пандемии COVID-19.