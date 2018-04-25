Последние средства защиты из Китая должны быть доставлены до конца мая

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Последние заказанные государством средства защиты для медиков из Китая должны быть доставлены в Литву до конца мая, говорит представитель Вооруженных сил (ВС) Литвы в Оперативном центре экстремальных ситуаций Ауримас Гущус.

По его словам, в общей сложности в страну уже доставлено из Китая почти 32 млн средств защиты.

«На сегодняшний день из Китая доставлено более 32 млн позиций различных средств защиты из 35 млн. Договор еще был подписан в марте. Мы планируем, что последние позиции средств защиты поступят до конца этого месяца», — сказал А. Гущус на пресс-конфренции.

«Чтобы должным образом подготовиться ко второй волне коронавируса, цель государства — сформировать не менее чем на три месяца резерв именно средств личной защиты», — сказал он.

Представитель ВС также напомнил, что с июня лечебные учреждения страны должны будут сами закупать, хранить и распределять средства защиты.

Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.