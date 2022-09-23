ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

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Государства-члены ЕС под гнетом инфляции, раскручиваемой энергетическим кризисом, выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го 450 млрд евро, сообщается в исследовании брюссельского института Брейгель.

Из этой суммы 314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.