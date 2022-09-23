С приближением зимы потребность в жилье для беженцев из Украины может вырасти

«Компенсациями мы стремимся стимулировать владельцев домов или других жилых помещений продолжать предоставлять жилье людям Украины, спасающимся от войны», — сказала министр.

В Минсоцзащиты и труда напоминают, что с апреля владельцы домов и других жилых помещений или представители бизнеса, которые разместили людей, бежавших от войны в Украине, могут обратиться за компенсацией.

Компенсационный период был увеличен с шести до девяти месяцев.

В сентябре будет выплачено около 1,3 млн. евро компенсаций за август. В общей сложности тем, кто разместил украинцев, уже выплатят почти 6 млн евро компенсаций.

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