В Пентагоне признали возможность прямого ядерного конфликта

«Нам не приходилось делать этого более 30 лет. Последствия этого глубокие. Они важны для обороны страны. Они важны для стратегического сдерживания, а также для достижения нами национальных целей. И это уже не теоретически», – сказал Ричардс.

Он отметил, что каждый план и возможности Минобороны США базируются на предположении, что стратегическое сдерживание и, в частности ядерное сдерживание, действует. Но если это предположение не выполняется, «ничто другое в министерстве либо объединенных силах не будет работать так, как было разработано».

«Россия и Китай могут перейти к любому уровню насилия, который они выберут, в любой сфере с помощью любого инструмента во всем мире», – сказал он и снова констатировал, что США давно не сталкивались с такими оппонентами.

Поэтому Минобороны США придется изменить свой подход к ведению войны, отметил адмирал Ричард, добавив, что более медленные традиционные подходы к эскалации больше не работают.

«Боевые командиры должны будут быстро действовать против противника во всех сферах: на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве», – сказал он.

По словам Ричарда, недавно проведенный пересмотр ядерных подходов содержит прекрасную стратегию, которая предусматривает модернизацию ядерной триады и ее системы управления.

«Нам нужно реализовать эту очень хорошую стратегию, поскольку угроза со стороны Китая продолжает расти. И мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России также продолжает расти вместе с другими вызовами, с которыми мы сталкиваемся», – сказал адмирал.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил не только частичную мобилизацию в России, но и в очередной раз начал угрожать ядерным оружием.