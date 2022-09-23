Президент призывает американский бизнес инвестировать в ветряной парк Литвы в море

«Все поняли, что будущее за «зеленой», устойчивой и безопасной энергетикой. Сейчас мы идем к этому стремительными шагами», — сказал Науседа на мероприятии, организованном в Нью-Йорке посольством Литвы в США и Атлантическим советом на тему энергетической безопасности.

Минэнерго планирует объявить аукцион, на котором, как ожидается, будет выбран застройщик первой ветряной электростанции мощностью 700 МВт в Балтийском море, в сентябре следующего года. Планируется, что парк, расположенный в 30-40 километрах от побережья, сможет производить около 2,5-3 тераватт-часов электроэнергии в год, или четверть текущих потребностей Литвы в энергии.

Проект морской ветряной электростанции должен быть завершен в 2028 году.

В среду Науседа также встретился в Нью-Йорке с вице-президентом банка JP Morgan Chase, лидера в сфере финансовых услуг в США, Питером Л. Скером, которому представил достижения Литвы в сферах экономическая устойчивости, финансовых и информационных технологий, сотрудничество науки и бизнеса.

«Финансовый сектор Литвы может принять новых участников рынка. Мы являемся одним из лидеров индустрии финансовых технологий. Прогресс литовских финансовых цифровых услуг подкрепляется солидным и развитым сектором информационных технологий», — сказал Науседа.

Ранее банк JP Morgan Chase, который предоставляет различные финансовые услуги в США и других частях мира, намекал на будущие планы по развитию розничных цифровых банковских услуг в континентальной Европе.

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