После объявления Россией мобилизации просителей убежища больше не стало

В среду МВД заявило, что частичная мобилизация не будет автоматическим основанием для предоставления убежища российским гражданам и что каждый случай будет оцениваться в индивидуальном порядке.

По словам Путина, призыв распространяется на военнослужащих запаса, в первую очередь с военным опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек.

В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности сил быстрого реагирования, на следующей неделе также будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

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