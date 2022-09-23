СМИ назвали сроки новых санкций ЕС против России

«Она сказала, во-первых, что, конечно, будут рассмотрены санкции против физических и юридических лиц. А, во-вторых, она заявила, что мы предложим дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями. То есть контроль над экспортом Европейского союза в Россию», — сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

Ожидается, что ограничение цен на российскую нефть будет соответствовать шагу, о котором договаривается G7.

Среди других мер рассматриваются ограничения экспорта предметов роскоши. Польша и страны Балтии предлагают запретить импорт российских бриллиантов и конфисковать замороженные российские активы в Европе, но последнее, вероятно, не поддержит большинство членов ЕС, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу для согласования общей позиции относительно мобилизации в России и обсуждения новых санкций.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД блока договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине.