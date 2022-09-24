Выручка рынка электронных коммуникаций выросла на 6,6% до 202,3 млн евро

Выручка рынка электронных коммуникаций во втором квартале впервые превысила 200 млн евро и достигла 202,3 млн. евро — на 4,1% больше, чем в первом квартале, и на 6,6% больше, чем год назад.
Наибольшую долю в общем объеме доходов от электронной связи составили доходы, полученные от розничных услуг мобильной связи: 38,4% — от услуг доступа в интернет и 18,7% от услуг голосовой связи, сообщила Служба регулирования связи.
Доходы от услуг мобильного интернета выросли на 5,6% за квартал и на 17,1% за год до 79,1 млн евро. Доходы от услуг фиксированного интернета выросли на 3,2% и на 8,2% до 28 млн евро соответственно, а доходы от розничных роуминговых интернет-услуг – на 41,2% и на 55% до 3 млн евро.
Объем данных, отправленных и полученных по мобильной связи, который рос в течение длительного времени, во втором квартале уменьшился на 0,8% и достигал 260,8 петабайт.
Количество получателей услуг мобильного интернета по технологии 5G увеличилось за квартал почти в 4 раза до 7 тысяч.
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*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено