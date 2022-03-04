ЕС предоставит украинским беженцам временную защиту

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ЕС одобрил предложение Еврокомиссии активировать Директиву о временной защите, позволяющую предоставить быструю и эффективную помощь украинцам, бегущим от войны России против Украины. Евросовет принят решение в Брюсселе в четверг, 3 марта.

«Историческое решение Совета по вопросам юстиции и внутренних дел прямо сейчас; ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине. ЕС объединяется для спасения жизней», — написала европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон в Twitter.

Теперь украинцам, бегущим от войны РФ против Украины, будет предоставлена временная защита в ЕС — вид на жительство, доступ к образованию и рынку труда сроком на один год с дальнейшей возможностью продления.

«Эта директива предлагает немедленную защиту всем украинцам, равно как и тем, кто долго проживает в Украине. Документом создается широкий спектр прав: когда они в ЕС, они получат разрешение на проживание, доступ на рынок труда, образование, здравоохранение и социальное страхование в странах-государствах», — пояснили в ЕК.

Отметим, что в ЕС смогут въехать все украинцы, бегущие от войны РФ против Украины, даже без необходимых документов и с домашними животными, но проверка на безопасность будет проведена.