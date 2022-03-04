Ландсбергис на дебатах Совета ООН по правам человека поднял вопрос об ответственности РФ

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг на дебатах Совета ООН по правам человека, посвященным ситуации с правами человека в Украине, поднял вопрос об ответственности России.

«Именно сейчас украинцы нуждаются во всей возможной поддержке и помощи, а агрессор Россия и поддерживающая ее Беларусь должны быть привлечены к ответственности. Кроме того, особенно важно обеспечить, чтобы у мирных жителей, бегущих от российской агрессии, был безопасный гуманитарный коридор», — сказал министр, который участвовал в женевских дебатах в онлайн-режиме.

Министр Ландсбергис в своем выступлении на этих срочно созванных дебатах потребовал действенных международных механизмов для ответственности России за войну против Украины, сообщил МИД.

Министр обратил внимание на то, что в то время, когда идут международные дискуссии, «украинцы не только защищаются от грубой российской агрессии, воюя за свое государство, они борются за сохранение международного порядка, созданного из пепла Второй мировой войны».

«Продолжающаяся военная атака России нарушает все принципы международного права, убивают мирных жителей, уничтожается инфраструктура городов, не жалеют детские сады и больницы. Последствия для ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации в Украине будут огромными», — сказал министр ИД.

Ландсбергис напомнил, что несколько дней назад Европейский суд по правам человека указал правительству России принять временные меры защиты — воздержаться от военных атак на гражданское население и гражданские объекты, а также незамедлительно обеспечить безопасность медицинских учреждений, персонала и транспортных средств скорой помощи на территории, на которой ведет наступление российская армия или которая этой армией осаждена.

Министр Ландсбергис призвал Совет ООН по правам человека вместе с международным сообществом активнее инициировать механизмы ответственности, чтобы виновные были наказаны за войну и ее последствия.

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