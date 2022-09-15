ЕС продлил санкции против 1206 россиян и 108 учреждений РФ

Европейский Союз продлевает до 15 марта 2023 года санкции против физических и юридических лиц РФ. Об этом сообщается на сайте Европейского совета и в Официальном журнале ЕС.
«Совет ЕС решил продлить действие ограничительных мер против тех, кто отвечает за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2023 года. Действие санкций будет продлено для 1206 человек и 108 учреждений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что действующие ограничительные меры предусматривают ограничения на путешествия для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов для лиц и учреждений, включенных в список.
ЕС отмечает, что международное гуманитарное право должно уважаться, поэтому Россия, Беларусь и все, кто виновны в военных преступлениях, понесут ответственность за собственные поступки в соответствии с международным законодательством.
Напомним, вступило в силу решение об отмене упрощенного визового режима ЕС с РФ. Граждане Российской Федерации теперь не смогут оформлять визы для поездок в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре.korrespondent.net