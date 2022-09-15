ЕС продлил санкции против 1206 россиян и 108 учреждений РФ

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Европейский Союз продлевает до 15 марта 2023 года санкции против физических и юридических лиц РФ. Об этом сообщается на сайте Европейского совета и в Официальном журнале ЕС.

«Совет ЕС решил продлить действие ограничительных мер против тех, кто отвечает за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2023 года. Действие санкций будет продлено для 1206 человек и 108 учреждений», — говорится в сообщении.