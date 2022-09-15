Организация в поддержку Украины Blue/Yellow получила Награду гражданина Европы в Литве

Организация Blue/Yellow, поддерживающая украинское сопротивление российскому вторжению, получила Награду гражданина Европы в Литве, сообщил представитель Европейского Парламента (ЕП), вручивший ее в четверг.
С 2014 года базирующаяся в Вильнюсе организация Blue/Yellow поддерживает украинское вооруженное сопротивление — солдат и добровольцев страны — направляя им нелетальные военные средства. На собранные деньги приобретаются каски, бронежилеты, лекарства, одежда и другое снаряжение.
Организация была основана и управляется родившимся в Швеции режиссером Йонасом Оманом.
С 2008 года Награда гражданина Европы присуждается за заслуги в достижении лучшего взаимопонимания между странами ЕС и их жителями, за развитие их более тесного сотрудничества и распространение основных ценностей ЕС: человеческого достоинства, равенства, солидарности, справедливости, гражданских прав и свобод.
Награда присуждается не на уровне Европейского Союза, а на уровне каждой страны-члена. Всего в этом году были награждены 30 организаций из 24 членов сообщества.
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