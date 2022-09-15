Организация в поддержку Украины Blue/Yellow получила Награду гражданина Европы в Литве

Организация была основана и управляется родившимся в Швеции режиссером Йонасом Оманом.

С 2008 года Награда гражданина Европы присуждается за заслуги в достижении лучшего взаимопонимания между странами ЕС и их жителями, за развитие их более тесного сотрудничества и распространение основных ценностей ЕС: человеческого достоинства, равенства, солидарности, справедливости, гражданских прав и свобод.

Награда присуждается не на уровне Европейского Союза, а на уровне каждой страны-члена. Всего в этом году были награждены 30 организаций из 24 членов сообщества.

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