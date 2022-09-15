В США представили законопроект о признании РФ спонсором терроризма

Сенатор Грэм, другой соавтор законопроекта, подчеркнул, что включение России в список государств-спонсоров терроризма послужит убедительным свидетельством американской поддержки как Киеву, так и другим союзникам США, и одновременно позволит вводить против России жесткие санкции.

«Пока неясно, когда законопроект будет вынесен на голосование. Блюменталь и Грэм, начиная с июля, сразу после посещения Киева, лоббировали признание России государством-спонсором терроризма. Поддержку этой инициативе тогда же выразила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявив, что эта мера «давно назрела», — отмечает издание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина понимает, почему США не хотят признавать РФ государством-спонсором терроризма, но не разделяет эту позицию.

Напомним, американские законодатели после проигнорированной Белым домом резолюции о признании РФ спонсором терроризма сочли нужным сами решить этот вопрос. Сенат намерен признать Россию террористической страной.