ЕС рекомендует еще одну дозу вакцины от COVID-19, Минздрав обсудит с экспертами

После рекомендации агентств Евросоюза людям старше 60 лет привиться второй бустерной дозой вакцины от COVID-19, Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав) будет об этом советоваться с экспертами.
По сообщению Минздрава, в Литве пока нет решения о прививке бустерной дозой для людей старше 60 лет, однако в ближайшее время пройдут консультации с экспертами по этому вопросу и будут приняты решения.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EМA) уже с апреля рекомендуют людям старше 80 лет прививаться бустерной дозой вакцины.
«В летний период вновь увеличивается количество заболеваний и госпитализаций, поэтому я призываю всех прививаться и получить бустерную дозу. Нельзя терять время», — заявила еврокомиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес.
«Я призываю страны ЕС незамедлительно начать прививать второй бустерной дозой всех жителей старше 60 лет и всех уязвимых лиц», — добавила она.
Статистика COVID-19: 61 новый случай, смертей не зафиксировано
За минувшие сутки в Литве был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Впервые заразилось 53 человека, повторно — 8.
По последним данным, в больницах проходят лечение 84 пациента, из них шесть в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 266,7 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней также выросла до 44,7%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.
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