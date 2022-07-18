ЕС рекомендует еще одну дозу вакцины от COVID-19, Минздрав обсудит с экспертами

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EМA) уже с апреля рекомендуют людям старше 80 лет прививаться бустерной дозой вакцины.

«В летний период вновь увеличивается количество заболеваний и госпитализаций, поэтому я призываю всех прививаться и получить бустерную дозу. Нельзя терять время», — заявила еврокомиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес.

«Я призываю страны ЕС незамедлительно начать прививать второй бустерной дозой всех жителей старше 60 лет и всех уязвимых лиц», — добавила она.

Статистика COVID-19: 61 новый случай, смертей не зафиксировано

За минувшие сутки в Литве был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Впервые заразилось 53 человека, повторно — 8.

По последним данным, в больницах проходят лечение 84 пациента, из них шесть в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 266,7 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней также выросла до 44,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

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