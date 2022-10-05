ЕС согласовал новый пакет мер против России — СМИ

Как сообщили собеседники издания на условиях анонимности, наброски соглашения во вторник, 4 октября, были согласованы на встрече послов ЕС, а одобрение окончательной версии текста ожидается в среду.

План новых ограничений был предложен президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе после того, как российский лидер Владимир Путин пригрозил применить ядерное оружие и объявил мобилизацию.

«ЕС работает над тем, чтобы заставить Путина «заплатить» за эскалацию своего вторжения, которое включало проведение фиктивных референдумов с целью аннексии четырех областей Украины», — указало издание.

Несмотря на устную договоренность насчет нового пакета санкций, некоторые дипломаты остаются осторожными в своих прогнозах. Один из собеседников Politico сказал, что все еще может «развалиться» до подписания.