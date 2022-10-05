США не наблюдают подготовку РФ к применению ядерного оружия — Белый дом

Белый дом внимательно следит за действиями РФ, в связи с возможностью применения ядерного оружия и с безопасностью Запорожской АЭС. Однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию. Об этом сообщил в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию», — отметил он.
По его словам, США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие.
Заявления российской стороны о возможности применения такого оружия чиновник называет безрассудными.
«Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства. Поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО», — подчеркнул Кирби.
Он также ответил, может ли какой-либо запуск тактической ядерной ракеты Россией остаться незамеченным. По его словам, США следят за этим наиболее тщательным способом.