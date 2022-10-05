США не наблюдают подготовку РФ к применению ядерного оружия — Белый дом

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Белый дом внимательно следит за действиями РФ, в связи с возможностью применения ядерного оружия и с безопасностью Запорожской АЭС. Однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию. Об этом сообщил в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию», — отметил он.