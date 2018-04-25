ЕС создает новый суд в рамках ВТО, чтобы обойти блокаду Трампа

Евросоюз а также 16 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) создают параллельный суд в рамках ВТО без США. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

В документе указывается, что эта договоренность является мерой на случай непредвиденных обстоятельств и будет применяться только до тех пор, пока Апелляционный орган ВТО вновь не начнет функционировать. Как известно, администрация Белого дома блокирует назначение судей в Апелляционный орган ВТО, оставляя страны без платформы для решения своих торговых споров.

Отмечается, что министры Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Чили, Колумбии, Коста-Рики, ЕС, Гватемалы, Республики Корея, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Сингапура, Швейцарии и Уругвая выступили с официальным заявлением, в котором выразили приверженность к работе с всеми членами ВТО, чтобы добиться постоянного улучшения ситуации, связанной с Апелляционным органом ВТО.

«Мы считаем, что функционирование системы урегулирования споров ВТО имеет первостепенное значение для основанной на правилах торговой системы, и этап независимой и беспристрастной апелляции должен и впредь оставаться одной из ее основных характеристик», — говорится в заявлении.