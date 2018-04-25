ЕС создаст собственную ПВО и ПРО с космическими компонентами

Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз последнего поколения. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны.

Проект системы TWISTER вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

«Проект системы Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия», — говорится в документе.