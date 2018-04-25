У Литвы есть план по смягчению последствий изменения климата

В соответствии с Парижским климатическим соглашением, члены ЕС должны в период с 1990 по 2030 год сократить долю выбросов парниковых газов до 40%, повысить энергоэффективность как минимум на 32,5%; увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетике до 32% (20% в 2020 году).

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Литовский Национальный план действий в области энергетики и климата (NEKS) гласит, что в транспортном, сельскохозяйственном, утилизации и других секторах, не продающих разрешения на загрязнение среды, необходимо достичь показателя выброса газов на уровне 9%.

В июне этого года Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Литве обратить внимание на отсутствие мер для достижения этой цели.

Брюссель также посоветовал конкретизировать меры, чтобы 2030 году возобновляемые источники энергии были доведены до 45% общего конечного энергопотребления, а только в транспортном секторе было рекомендовано до 2030 года уменьшить энергопотребление на 15%.

Если правительство утвердит в среду проект этого плана, он будет повторно представлен на публичное обсуждение.

Планы действий в области энергетики и климата члены ЕС должны быть подготовлены и представлены в Еврокомиссию до 31 декабря.