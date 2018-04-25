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TOP,Новости,Экология и климат,Энергетика

У Литвы есть план по смягчению последствий изменения климата

Фото pixabay.com

В среду литовское правительство обсудит Национальный план действий в области энергетики и климата. Члены Европейского союза (ЕС) взяли на себя обязательство подготовить его к концу этого года.

По данным Министерства энергетики, страны-члены ЕС готовят планы по переходу к 2050 году на экономику без выброса создающих парниковый эффект газов.

«Воздействие ЕС на изменение климата является третьим по величине в мире, что делает переход к экономике с нулевым уровнем выбросов к середине столетия одной из долгосрочных целей ЕС», — заявили BNS в Министерстве энергетики страны.

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В соответствии с Парижским климатическим соглашением, члены ЕС должны в период с 1990 по 2030 год сократить долю выбросов парниковых газов до 40%, повысить энергоэффективность как минимум на 32,5%; увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетике до 32% (20% в 2020 году).

Фото pixabay.com

Литовский Национальный план действий в области энергетики и климата (NEKS) гласит, что в транспортном, сельскохозяйственном, утилизации и других секторах, не продающих разрешения на загрязнение среды, необходимо достичь показателя выброса газов на уровне 9%.

В июне этого года Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Литве обратить внимание на отсутствие мер для достижения этой цели.

Брюссель также посоветовал конкретизировать меры, чтобы 2030 году возобновляемые источники энергии были доведены до 45% общего конечного энергопотребления, а только в транспортном секторе было рекомендовано до 2030 года уменьшить энергопотребление на 15%.

Если правительство утвердит в среду проект этого плана, он будет повторно представлен на публичное обсуждение.

Планы действий в области энергетики и климата члены ЕС должны быть подготовлены и представлены в Еврокомиссию до 31 декабря.

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