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Лукашенко выступил против Brexit и бюрократии в ЕС

Фото Пресс-служба Президента Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против выхода Великобритании из Евросоюза, а также указал на бюрократию в странах ЕС. Об этом он заявил во вторник, 12 ноября, выступая в Вене на австрийско-белорусском бизнес-форуме, сообщила пресс-служба главы республики.

Лукашенко подчеркнул, что является ярым сторонником единого Евросоюза без Brexit, так как ЕС «является одной из мировых геополитических опор». 

«Если выдернуть эту опору из-под системы, я боюсь, что она может не удержаться, поэтому я выступаю за ваше единство», − заявил белорусский лидер. Он также высказал мнение, что Евросоюз не должен быть так забюрократизирован, как сейчас. По словам Лукашенко, порой на принятие решения уходит очень много времени, а государства ЕС часто, не разбираясь, следуют за мнением одной или нескольких стран. 

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«Без разбора поднимаете руки. Нельзя. Надо вникать в ситуацию. Не так просто вокруг нас. Свидетельством тому является Украина. Если вы считаете, что это далеко, − заблуждаетесь. Это в нашем доме, и мы должны в нем поддерживать порядок», − указал президент Беларуси. 

Ранее сообщалось, что Лукашенко впервые за три года посетил страну ЕС. Он прибыл с официальным визитом в Австрию.

korrespondent.net

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