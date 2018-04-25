Лукашенко выступил против Brexit и бюрократии в ЕС

Фото Пресс-служба Президента Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против выхода Великобритании из Евросоюза, а также указал на бюрократию в странах ЕС. Об этом он заявил во вторник, 12 ноября, выступая в Вене на австрийско-белорусском бизнес-форуме, сообщила пресс-служба главы республики.

Лукашенко подчеркнул, что является ярым сторонником единого Евросоюза без Brexit, так как ЕС «является одной из мировых геополитических опор».

«Если выдернуть эту опору из-под системы, я боюсь, что она может не удержаться, поэтому я выступаю за ваше единство», − заявил белорусский лидер. Он также высказал мнение, что Евросоюз не должен быть так забюрократизирован, как сейчас. По словам Лукашенко, порой на принятие решения уходит очень много времени, а государства ЕС часто, не разбираясь, следуют за мнением одной или нескольких стран.