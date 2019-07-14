Если вы не высыпаетесь из-за шума автомобилей

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Летом по улицам ездят не только автомобили, но и немало мотоциклов, которые тоже создают значительный шум. Некоторые жители жалуются на то, что шум становится серьезной проблемой особенно ночью, и, как замечает специалист Национального центра общественного здоровья, это может стать причиной возникновения различных болезней, cообщает LRT.

Жительница Вильнюса Рута на радио рассказала о том, что невыносимый шум, вызываемый мотоциклами, практически постоянно лишает ее покоя.

«На Антакальнисе есть водитель, который ездит на спортивном мотоцикле. Он мчится с резким звуком и в 12 часов ночи, и в половине первого, видимо, со скоростью 200 км/ч. Он несется по мосту Шилос, по ул. Антакальне и куда-то дальше. Почему этому никто не препятствует?» — спрашивает она.

Проблема решается с помощью специального измерителя

Представитель Шяуляйской дорожной полиции Тейсутис Бяржинскас рассказывает, что полицейские этого города располагают специальным оборудованием для измерения уровня шума от движущихся транспортных средств и контроля за его превышением.

«Много лет самоуправление и полиция получали жалобы от жителей о шуме в ночное время. Поэтому было принято решение купить измеритель уровня шума. Раньше мы приглашали работников Центра технического осмотра, которые нам помогали, но они работали только днем, а проблема зачастую возникала ночью. Мы объявляли акцию, во время которой измеряли уровень шума, и никого в основном не наказывали», — рассказывает Т. Бяржинскас. По его словам, любой мотоциклист мог измерить уровень шума своего транспортного средства, и многие это делали. Бывало, что и наказывали владельцев, не приведших в порядок свою технику.

Работники шяуляйской полиции пока располагают только одним измерителем шума, но этого в общем-то достаточно.

«Оборудование по измерению шума есть только у одного экипажа, другие патрулирующие в городе представители полиции знают об этом. В случае необходимости экипаж, обеспеченный установкой по измерению шума, приезжает в нужное место и проверяет источник сильного звука», — говорит Т. Бяржинскас.

Начальник Службы дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис акцентирует, что полиция старается реагировать на проблемы, связанные с высоким уровнем шума.

«Полиция работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки и с получением информации реагирует на подобные нарушения. Как замечала и Рута, видимо, упомянутый ею нарушитель значительно превышает допустимую скорость на мотоцикле. Поэтому постоянно проводится контроль скорости транспортных средств, установленные нарушители привлекаются к административной ответственности», — утверждает В. Грашис.

Он подчеркивает, что мотоциклисты виноваты чаще всего в создании большого шума, однако он не выделяет их из других участников движения, внимание в связи с шумом уделяется как мотоциклистам, так и автомобилистам.

«Мотоциклисты иногда жалуются на то, что в отношении них применяются исключительные требования, т. е. они лишаются права вождения при превышении скорости на 30 и более километров в час. Говоря о шуме, мы не выделяем какую-то группу участников движения, но фиксируем, что многие участвуют в движении безответственно, нарушителей устанавливаем довольно часто. Конечно, мотоциклисты чаще всего участвуют в движении в летнее время. Шум от мотоцикла превышает шум от автомобиля, и это вызывает недовольство жителей», — сказал В. Грашис.

Большой шум может повредить здоровью

Заведующая отделом Национального центра общественного здоровья Ирена Тарашкявичене акцентирует, что большой шум может мешать не только отдыху, но и деятельности горожан. «Из-за большого шума люди часто не могут заниматься работой, требующей тишины, например, умственной деятельностью, чтением, просмотром телевизионных программ и т. д.», — отмечает И. Тарашкявичене.

Она утверждает, что хотя сейчас разговор идет об отдельных транспортных средствах, вызывающих сильный шум, но надо учитывать, что даже те транспортные средства, которые не превышают допустимых значений, тоже вызывают шум, особенно при большом потоке машин.

«В таких случаях чаще всего применяются коллективные меры профилактики. Шум на улицах можно уменьшить путем ограничения движения или установления специальных стенок. От шума могут защитить, например, окна, отличающиеся улучшенной звукоизоляцией. Разумеется, с помощью таких окон должна быть возможность и проветривать помещения, и защищаться от шума», — перечисляет средства снижения уровня шума И. Тарашкявичене.

По ее словам, отрицательное влияние большого шума связано не только с неудобствами.

«Сейчас больше внимания уделяется тому обстоятельству, что шум особенно мешает во время отдыха. Установлено, что у людей под влиянием резких звуков есть риск заболеть болезнями, связанными с кровообращением, а Всемирная организация здравоохранения считает, что из-за шума люди теряют несколько лет здоровой жизни», — подчеркивает И. Тарашкявичене.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ