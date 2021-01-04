Эстония будет выдавать самые красивые в мире паспорта

Департамент полиции и погранохраны Эстонии

С 2021 года в Эстонии будут выдавать паспорта нового образца с необычным дизайном. Об этом рассказали в бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны страны.

Оформление паспортов будет посвящено природе Эстонии, в дизайне используют символы страны — птиц, животных и растения.

Невооруженным взглядом можно будет увидеть зайца, волка, медведя, кабана, лося, рыси, филина и орлана-белохвоста. Прощупать можно узоры с изображением волн, валунов и леса.

Часть изображений видима невооруженным глазом, другая — прощупывается, а третью можно увидеть только с увеличительным стеклом или в ультрафиолете.