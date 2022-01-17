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Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО. Об этом в понедельник сообщил канцлер министерства обороны республики Кусти Сальм, передает ТАСС.

«Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости», — приводит его слова портал ERR.

По его словам, в Эстонии все готово на случай прибытия подразделения численностью до 5 тыс. солдат. «В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям, чтобы подразделения могли перемещаться оттуда», — отметил он.

Сальм также заверил, что без крыши над головой никто не останется — если в казармах не хватит мест, солдат можно разместить в палатках. «Союзники не приедут к нам спать в казармах, если им придется прибыть сюда в целью укрепления военной мощности», — указал он. Эстония при необходимости готова построить и новые казармы для союзников, если они будут размещены в республике на постоянной основе.

Канцлер Минобороны Эстонии также напомнил, что решение направить в Эстонию возглавляемую Великобританией боевую группу НАТО было принято в конце лета 2016 года, а уже в апреле 2017 года союзники прибыли в республику. «За это время нам удалось создать инфраструктуру. Быстрое и выдающееся историческое достижение. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы сможем повторить это, если в ближайшее время возникнет такая необходимость», — сказал он.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить многонациональные батальоны альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Эстонский батальон находится под командованием Великобритании, латвийский возглавила Канада, литовский — Германия, польский — США. В дислоцированной в эстонской Тапе боевой группе насчитывается более тысячи военнослужащих.