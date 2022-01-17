В Дании ослабили ограничения, связанные с COVID-19

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Информагентство Associated Press сообщает, что власти Дании, несмотря на активное распространение в стране штамма коронавируса «омикрон», ослабили введённые ранее ограничения.

Так, кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей. Спортивные мероприятия разрешено проводить со зрителями, число которых будет пока ограничено. Болельщики должны быть в масках и предъявить медицинские документы — сертификат, справку о перенесённом заболевании или тест.

Ожидается, что власти продолжат отмену ограничений 31 января.