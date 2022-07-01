Эстония и Латвия совместно закупят системы противовоздушной обороны

Министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс на саммите НАТО в Мадриде в четверг подписали меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны.

«Саммит НАТО дал четкий сигнал о том, что тем, кто и сам готов защищаться, будет оказана помощь. Эстония является надежным союзником и, безусловно, одной из стран, которые сделают свою часть (работы в этом направлении — ИФ)», — сказал Лаанет, сообщают СМИ Эстонии.