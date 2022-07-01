Германские компании военной техники открыли в Йонаве центр обслуживания

«Для размещения союзников в Литве необходима инфраструктура, речь идет не только об условиях проживания и тренировок. Сегодня мы открыли мастерские, где будет ремонтироваться важнейшая военная техника, — сказал командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. — Инвестиции немецких компаний в этот проект отражают правильный подход к обслуживанию систем и техники вооружения в мирное и военное время».

Вице-министр национальной обороны Вилюс Семешка заявил, что следующим шагом будет производство некоторых деталей в Литве.

«Одним из основных наших условий при закупке военной техники является ее качественное обслуживание и быстрая поставка запчастей в стране. Мы больше года убеждали немецкие компании инвестировать в Литву, пока, наконец, не получили это. Следующий шаг — сотрудничество между литовскими и отечественными компаниями и производство определенных компонентов в нашей стране», — сказал он.

По сообщению Вооруженных сил Литвы, идея создания мастерских под управлением обеих компаний возникла с тем, чтобы способствовать многонациональному взаимодействию между вооруженными силами и оборонными секторами стран НАТО.

Бывший ремонтно-производственный цех компании Achema приспособлен для обслуживания и ремонта боевых транспортных средств.

Центр технического обслуживания планирует оказывать услуги технического обслуживания и надзора за боевыми машинами пехоты Vilkas литовской армии — литовской версии многофункциональной колесной бронированной машины Boxer.

Фото kariuomene.lt

Планируется также техническое обслуживание других систем Boxer, боевых машин пехоты Puma, бронированных машин разминирования Bergepanzer 3 Büffel/Buffalo, различных модификаций танка Leopard 2, самоходных гаубиц PzH 2000 и другой военной техники.

Фото kariuomene.lt

«Присутствие производителей оригинального оборудования на месте улучшит условия присутствия сил НАТО — ускорит время реагирования и улучшит цепочки поставок», — сказал аице-министр.

Цех LDS, занимающий площадь почти 3000 квадратных метров, будет оснащен двумя 16-тонными мостовыми кранами, а также мобильными кранами повышенной грузоподъемности, слесарным цехом, помещениями для технического осмотра и покраски, а также широким спектром специальных и испытательных инструментов.

На прилегающей территории повышенной безопасности площадью 12 тысяч квадратных метров, отведенной под сервисный центр военной техники, оборудованы автомойка, складские помещения и технические навесы.

Фото kariuomene.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено