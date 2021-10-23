Эстонский холдинг Piletilevi Group приобрел компанию Tiketа

Фото BFL/Шарунас Мажейка

Эстонский холдинг по продаже билетов и планированию мероприятий Piletilevi Group объявил о завершении приобретения литовской компании по продаже билетов Tiketa.

Стоимость сделки не разглашается. Сделку финансироали акционеры группы EastCom Capital и фонд Baltcap.

Руководитель и акционер Piletilevi Group Свет Нуутманн заявил, что цель холдинга — стимулировать быстрое восстановления рынка развлечений после коронавируской пандемии.

«Мы сосредоточимся на развитии цифрового рынка, который создаст платформу наилучшим образом отвечающую потребностям потребителей, содействующую развитию культуры и развивающая устойчивость этого рыночного сектора», — заявил. С. Нуутманн.

Группа за три года инвестирует в развитие информационных технологий более 5 млн евро.

Компания Piletilevi Group обслуживает большинство концертов, театральных и оперных спектаклей и спортивных мероприятий в странах Балтии и Беларуси.