Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Латвия в четверг обратилась в механизм гражданской защиты ЕС за помощью в связи с загруженностью больниц пациентами с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс. Его слова приводит ТАСС.

Латвии со стороны международного сообщества сначала потребуется техническая поддержка: специальное постельное оборудование для пациентов с COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких и, возможно, больничные койки. В то же время республика предупреждает ЕС, что в случае ухудшения ситуации пациентов придется перевозить за границу и привлекать иностранных врачей.

«Совершенно неизбежно, что к концу этого месяца количество госпитализированных пациентов достигнет и превысит 2 000. Предел наших критических возможностей — 1 500, выше которого начинается очень трудный выбор. Нам сейчас нужны разнообразные медицинские устройства, которые можно получить быстрее, чем покупать на рынке. Это было бы необходимо в первую очередь, но в то же время мы предупреждаем механизм ЕС, что нам может потребоваться дополнительная помощь», — сказал глава Минздрава.

В худшем случае, если локдаун не даст результата, Латвии, возможно, придется попросить помощи в перемещении пациентов в соседние страны. «Если и они будут перегружены, то это может быть Швеция, Германия. Мы предупредим, что мы также можем попросить поддержки персонала, медицинских бригад», — отметил он.

В начале этой недели госсекретарь Минздрава Индра Дрейка сообщила, что Латвии из-за стремительного роста заболеваемости ковидом 26 октября придется обратиться за международной помощью. Тем временем, по сообщению Центра профилактики и контроля заболеваний, в четверг в республике зафиксирован новый суточный рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом — 2 935, 23 пациента умерли. Латвия по заболеваемости ковидом сейчас занимает первое место среди стран ЕС.

Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги. Во время локдауна действует комендантский час с 20:00 до 05:00.