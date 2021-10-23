В Германии COVID-19 ограничения могут отменить в конце ноября

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Как сообщил немецкий телеканал NTV, так называемое «эпидемиологическое положение» в Германии может быть отменено в конце ноября. Об этом заявил глава местного Минздрава Йенс Шпан в ходе совещания с региональными министрами здравоохранения.

В настоящий момент Институт Роберта Коха (Германия) оценивает ситуацию с COVID-19 в стране как «умеренную», поэтому 25 ноября 2021 года можно будет отменить масочный режим, ограничение контактов и необходимость соблюдения соцдистанции.

Телеканал напоминает, что ограничения в связи с пандемией в Германии были введены 28 марта 2020 года.