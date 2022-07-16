Eugesta, TimberLand и Yukon не могут продать бизнес в Беларуси

«Мы уже три года активно пытаемся продать компанию. Понятно, что текущая ситуация усложняет процесс, но общей целью всех акционеров остается продажа этого бизнеса», — сказал vz.lt глава Eugesta Кястутис Стабингис.

По данным vz.lt, возможности Гитиса Самуйлавичюса по продаже акций совместного предприятия оптовой торговли TimberLand также ограничены. Компания TimberLand, работающая 16 лет, является ведущим поставщиком плитных материалов и производителем мебельных компонентов в Беларуси.

Также ограничено распоряжение акциями дочернего предприятия в Беларуси компании по производству оптики Yukon Advanced Optics Worldwide, головной офис которой зарегистрирован в Вильнюсе.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено