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Президент Молдовы заявила о необходимости перевооружения армии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что страна нуждается в перевооружении армии на случай российской агрессии. Об этом она заявила в среду, 13 июля, в эфире телеканала Moldova 1.

«Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать – отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами против самолетов?» – сказала Санду.

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В то же время пророссийские оппозиционные партии Молдовы считают, что поставка армии новых вооружений ухудшит ситуацию в регионе и противоречит принципам нейтралитета.

Однако, Санду отметила, что правительство обязано обеспечивать защиту граждан страны, но армия Молдовы сейчас не сможет этого сделать, «если случится такая же трагедия, как в Украине».

Ранее в НАТО заявляли, что РФ пока не представляет угрозу Молдове. У российской армии сейчас недостаточно сил для начала новой военной операции.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

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