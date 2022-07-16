Президент Молдовы заявила о необходимости перевооружения армии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что страна нуждается в перевооружении армии на случай российской агрессии. Об этом она заявила в среду, 13 июля, в эфире телеканала Moldova 1.

«Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать – отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами против самолетов?» – сказала Санду.