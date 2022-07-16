Президент Молдовы заявила о необходимости перевооружения армии

Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что страна нуждается в перевооружении армии на случай российской агрессии. Об этом она заявила в среду, 13 июля, в эфире телеканала Moldova 1.
«Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать – отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами против самолетов?» – сказала Санду.
В то же время пророссийские оппозиционные партии Молдовы считают, что поставка армии новых вооружений ухудшит ситуацию в регионе и противоречит принципам нейтралитета.
Однако, Санду отметила, что правительство обязано обеспечивать защиту граждан страны, но армия Молдовы сейчас не сможет этого сделать, «если случится такая же трагедия, как в Украине».
Ранее в НАТО заявляли, что РФ пока не представляет угрозу Молдове. У российской армии сейчас недостаточно сил для начала новой военной операции.
Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз.