Меморандум, подписанный между Литвой и США, призван усилить энергосектор

«Он выражает совместную решимость обеих стран продолжать тесно сотрудничать для достижения одних и тех же целей энергетической политики, одной из наиболее важных из которых является историческая и неизбежная трансформация энергетического сектора. У нас амбициозные цели в ближайшие три десятилетия стать не только полностью энергонезависимой страной, самостоятельно покрывающей энергетические потребности из возобновляемых источников энергии, но и страной, которая экспортирует этот излишек энергии в другие страны региона», — отметил Крейвис в пресс-релизе.

По словам Крейвиса, соглашение, подписанное совместно с секретарем по энергетике США Дженнифер Грэнхольм, «является не началом сотрудничества с США в области энергетики, а результатом последовательного и интенсивного сотрудничества, которое продолжается уже несколько лет».

Меморандум о взаимопонимании предусматривает конкретные направления сотрудничества, связанные с укреплением литовского энергетического сектора в области кибербезопасности, а также цель Литвы добиться перехода энергетического сектора к 2050 году на возобновляемую энергию на 100%.

Меморандум о взаимопонимании также предусматривает решение проблем, возникающих в связи с климатическими изменениями, он направлен на повышение готовности энергетического сектора к противодействию угрозам, возникающим в результате изменения климата, путем реализации мер, предусмотренных в Меморандуме о взаимопонимании.

К реализации мероприятий, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании, будут привлечены самые передовые в мире национальные энергетические лаборатории при Департаменте энергетики США.

Как говорится в сообщении, одним из самых крупных и значимых энергетических проектов, который будут осуществлять ученые Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США совместно с Энергетическим агентством Литвы, станет моделирование энергетического сектора Литвы на основе научных исследований и обоснованных данных.

Реализация этого проекта будет основываться на образцовой модели трансформации энергетического сектора, разработанной этой лабораторией и реализуемой в настоящее время в американском городе Лос-Анджелес. Как говорится в пресс-релизе, Литва станет первой страной в мире, которая внедрит эту модель с целью перехода литовского энергетического сектора на 100% на возобновляемые источники энергии до 2050 года.

По мнению министерства, подписанное соглашение имеет особое значение в нынешнем геополитическом контексте, борьбы с последствиями энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, а также выполнением обязательств по борьбе с климатическими изменениями и достижением большей энергетической независимости.

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