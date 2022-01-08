Еврейской общине Латвии возместят собственности на 40 млн евро

Сейм во втором чтении одобрил законопроект о добровольном возмещении еврейской общине Латвии, который предусматривает в течение десяти лет выплату компенсации в размере 40 млн евро за утерю имущества во время Холокоста.

С резкой критикой законопроекта на дебатах выступили депутаты Национального объединения (НО), которые во время голосования не поддержали его. За законопроект проголосовали 62 депутата, против были 18 парламентариев.

Несколько депутатов подали предложения к законопроекту, но все они были отклонены. Например, депутат Ральф Немиро предложил переименовать закон в закон о добровольном возмещении общинам Латвии, чтобы восстановить справедливость и оказать поддержку всем общинам, а не только еврейской.

В свою очередь фракция НО предложила заменить в законопроекте словосочетание «еврейская община» на «жертвы тоталитарных режимов». Депутат НО Янис Домбрава напомнил о том, что уничтожались и цыгане, а также нельзя забывать о преступлениях против латышского народа со стороны СССР и нацистской Германии.

Законопроект о добровольной выплате возмещения еврейской общине Сейм еще рассмотрит в окончательном чтении.

Предусматривается, что компенсация еврейской общине будет выплачиваться с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года.

Цель законопроекта — возместить по доброй воле часть не возвращенной во время реституции собственности по установленной государством кадастровой стоимости, чтобы устранить последствия исторической несправедливости.

В законопроекте отражен тот факт, что Латвийское государство не виновно и не несет ответственности за осуществленный во время оккупации Латвии Холокост, в результате чего у ряда исторически существовавших еврейских религиозных и общественных организаций нет правопреемников, а также не виновно и не несет ответственность за действия советского оккупационного режима.

До Второй мировой войны в собственности еврейских религиозных организаций, еврейской общины и ее членов, чьи семьи были полностью уничтожены, находились школы, детские дома, больницы, дома культуры. Во время денационализации права на эту собственность не могли быть восстановлены, так как все члены этих семей погибли в результате Холокоста или репрессий коммунистического режима.

В аннотации к законопроекту подчеркивается, что во время нацистской оккупации было уничтожено около 75 000 евреев — граждан Латвии, или почти 90% довоенной еврейской общины.

В целом потери, возникшие у еврейской общины из-за того, что во время денационализации не была возвращена незаконно отчужденная во время советской оккупации недвижимая собственность, оцениваются в 47 809 102 евро. Эта сумма рассчитана на основе собственности, принадлежавшей на 16 декабря 1940 года еврейской общине, и кадастровой стоимости недвижимости 31 декабря 2018 года.