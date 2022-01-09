Знакомьтесь – это наша Мая. История ее появления у нас в приюте – самый настоящий триллер. Кошку привезла ее хозяйка, вначале требовала взять ее, потому что она не ладит дома с собакой, а в конце концов бросила ее у дверей приюта вместе со всем «приданым» – когтеточкой, лотком и боксом для транспортировки… Вскоре после того, как Мая была таким образом брошена, ее взяли к себе новые хозяева. Но, к сожалению, из нового дома Мая вернулась опять к нам. Причина была в том, что кошка боится мужчин. Ищем для нашей красавицы терпеливых и любящих, спокойных хозяев, которым удастся заручится доверием этого всеми преданного и растерянного существа. Мая в глубине души любит ласку и очень ее ждет.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».