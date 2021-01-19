Еврокомиссия намерена защитить европейские компании от санкций третьих стран

Еврокомиссия (ЕК) представит план действий по защите европейских компаний от санкций со стороны третьих стран, например, США, сообщает ТАСС.

Предложения нацелены на усиление евро и снижение уязвимости ЕС перед лицом возможных санкций. В подготовленном проекте плана действий по защите от санкций ЕК отмечает негативные последствия ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа против Ирана. «Односторонние действия третьих стран нанесли ущерб торговле и инвестированию», — отметили в Еврокомиссии.

ЕК хочет расширить так называемое «блокирующее постановление», которое призвано защитить европейские фирмы от санкций, к которым не присоединился ЕС. В дальнейшем Брюссель планирует учитывать при приобретении европейских фирм «третьими» игроками вопрос возможной уязвимости компаний перед лицом санкций. То есть впредь, если неевропейский концерн захочет купить важную фирму из страны ЕС, Еврокомиссия или национальный регулятор будут рассматривать, не окажется ли в таком случае приобретаемая компания более подверженной односторонним ограничениям.