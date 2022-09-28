Еврокомиссия одобрила потолок цен на нефть РФ

По данным издания, в ЕС рассматривают ограничение цен на российскую нефть на уровне ее реализации в Азии – примерно на 30% дешевле текущих цен в Европе.

Отмечается, что Кипр, Греция и Мальта долгое время не соглашались на введения потолка цен на российскую нефть, поскольку они зарабатывают на транспортировке нефти из России.

Однако, по словам собеседников издания, было согласовано предварительное решение, согласно которому Греция, Кипр и Мальта получат компенсацию в виде отмены запрета на транспортировку российских удобрений, цемента и других продуктов.