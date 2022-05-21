Еврокомиссия снижает прогноз роста ВВП Литвы до 1,7%

Европейская комиссия (ЕК) снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы на этот год до 1,7%. Зимой ЕК прогнозировала для литовской экономики рост 3,4%.
Развязанная Россией война в Украине, связанные с этим геополитическая напряженность и сбои в торговле негативно сказываются на литовской экономике, заявило представительство ЕК в Литве.
По его словам, на рост ВВП Литвы негативно повлияет замедление роста потребления из-за высокой инфляции, но он останется достаточно сильным благодаря накопленным сбережениям и мерам государственной поддержки. Росту также будет способствовать увеличение инвестиций Евросоюза в страну.
Ожидается, что экономический рост ускорится до 2,6% в 2023 году.
В этом году прогнозируется рост потребительских цен в Литве в среднем на 12,5%. Рост цен на энергоносители, продукты питания и услуги окажет наибольшее влияние на инфляцию. Ожидается, что в следующем году инфляция замедлится до 3%.
По оценкам ЕК, дефицит сектора государственного управления из-за быстрого роста государственных расходов и ограниченности новых источников доходов бюджета увеличится с 1% ВВП в 2021 году до 4,6% ВВП в этом году.
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