TOP,Новости,Экономика

Еврокомиссия снижает прогноз роста ВВП Литвы до 1,7%

Nuotrauka BNS/ Vygintas Skaraitis

Европейская комиссия (ЕК) снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы на этот год до 1,7%. Зимой ЕК прогнозировала для литовской экономики рост 3,4%.

Развязанная Россией война в Украине, связанные с этим геополитическая напряженность и сбои в торговле негативно сказываются на литовской экономике, заявило представительство ЕК в Литве.

реклама

По его словам, на рост ВВП Литвы негативно повлияет замедление роста потребления из-за высокой инфляции, но он останется достаточно сильным благодаря накопленным сбережениям и мерам государственной поддержки. Росту также будет способствовать увеличение инвестиций Евросоюза в страну.

Ожидается, что экономический рост ускорится до 2,6% в 2023 году.

В этом году прогнозируется рост потребительских цен в Литве в среднем на 12,5%. Рост цен на энергоносители, продукты питания и услуги окажет наибольшее влияние на инфляцию. Ожидается, что в следующем году инфляция замедлится до 3%.

По оценкам ЕК, дефицит сектора государственного управления из-за быстрого роста государственных расходов и ограниченности новых источников доходов бюджета увеличится с 1% ВВП в 2021 году до 4,6% ВВП в этом году.

*Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB «BNS» sutikimo draudžiama

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.