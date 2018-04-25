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Европа меняет стратегию борьбы с коронавирусом

Photo by Gabuchan on Foter.com / CC BY-ND

Европейские страны выбрали новую тактику борьбы с распространением коронавируса — «карантин-лайт». Например, в Мадриде жителям нескольких районов запретили выезжать за их пределы без уважительной причины.

Как сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg, в отличие от всеобщей самоизоляции и приостановки бизнеса, которые были весной, осенний подход предлагает уделять больше внимания конкретным «горячим точкам»: например определенным районам городов, ночным клубам и частным вечеринкам. При этом значительная часть экономической деятельности остается активной.

Действовать более мягко властям пока позволяет то, что уровень смертности составляет лишь малую долю от весеннего, хотя заболеваемость во Франции, Испании, Великобритании и других странах растет, отмечает Bloomberg. Частичные и гибкие карантины станут нормой как минимум до следующего года, пока страны ждут эффективной и широко доступной вакцинации, полагает агентство.

Основная цель стратегии: не просто ждать вакцину, а создать такую устойчивую ситуацию, при которой вирус не повлияет на экономику и работу школ.

Noticia.ru

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