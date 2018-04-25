default image
Около 40% видов растений на Земле находятся под угрозой полного исчезновения

Подробнее...
default image
Европа меняет стратегию борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Литве – фонд для инвестиций в борьбу с климатическими изменениями

Подробнее...
default image
Клиентов латвийских банков будут проверять американцы

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал США и Россию продлить СНВ-3 на пять лет

Подробнее...
default image
Каунасский аэропорт оборудует парк солнечных батарей

Подробнее...
default image
Литва в августе экспортировала зерна на 32% больше - 443,7 тыс. тонн

Подробнее...
default image
Во Франции родители недовольны дистанционным обучением в вузах

Подробнее...
default image
С днём рождения, единая Германия!

Подробнее...
default image
Количество путешествовавших за границей жителей Литвы сократилось на 94%

Подробнее...
default image
На модернизацию трех аэропортов Литвы СИБ предоставляет кредит на 70 млн евро

Подробнее...
default image
Саммит ЕС призвал "обеспечить безопасность" БелАЭС

Подробнее...
default image
Машины пожилых водителей в Испании хотят пометить буквой «М»

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: экономика оживает, но возникает беспокойство по поводу экспортных рынков

Подробнее...
default image
Литовская Bite обеспечит связью 100 тыс. ед. оборудования компании США

Подробнее...
default image
Новый аэропорт Берлина откроется в октябре, несмотря на пандемию

Подробнее...
default image
Кипр планирует развивать зимний туризм

Подробнее...
default image
Фермеров будут поощрять уменьшать загрязнение окружающей среды - еврокомиссар

Подробнее...
default image
Институт личных помощников

Подробнее...
default image
Парадоксы рынка труда

Подробнее...
default image
Вместо автомобилей - «передвижные дворики»

Подробнее...
default image
«Зеленые» активисты на улицах Вильнюса

Подробнее...
default image
Демонтаж нелегальных гаражных массивов

Подробнее...
default image
Борьба с граффити

Подробнее...
default image
Ложные сообщения

Подробнее...
default image
Контрабандные схемы

Подробнее...
default image
Полиция в удаленном режиме

Подробнее...
default image
Память жертв Холокоста

Подробнее...
default image
«Прачечная» на замке?

Подробнее...
default image
Малышка из Аукштадвариса

Подробнее...
default image
Убытки у компании Oro navigacija

Подробнее...
default image
Современное искусство: «ARTVILNIUS’20»

Подробнее...
default image
Минздрав обновил список государств: исключения для Польши и Эстонии

Подробнее...
default image
Изымается журнал регистрации КГБ

Подробнее...
default image
Каждому педагогу – дотация на отдых

Подробнее...
default image
COVID-19: вторая волна

Подробнее...
default image
Аренда жилья: порядок ужесточается

Подробнее...
default image
Евросоюз одобрил "15-минутные" экспресс-тесты на COVID-19

Подробнее...
default image
Случаи COVID-19 в Литве с июля выросли в 6 раз – представитель НЦОЗ

Подробнее...
default image
Литва выделила 17 тыс. евро на гуманитарную помощь Палестине

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Около 40% видов растений на Земле находятся под угрозой полного исчезновения

Фото pixabay.com

Около 40% видов растений на планете находятся под угрозой полного исчезновения, сообщает CNN со ссылкой на исследование Британского королевского ботанического сада. Телекомпания отмечает, что в аналогичном исследовании за 2016 год говорилось о 20% растений, находящихся под угрозой исчезновения.

«Темпы вырубки лесов резко возросли, поскольку мы пытаемся занять больше земель, чтобы прокормить все больше людей. Парниковые выбросы разрушают климатическую систему, новые патогены угрожают нашим культурам и здоровью, незаконная торговля уничтожила целые популяции растений, а инвазивные виды вытесняют местную флору», — говорится в докладе, который опирается на исследования 210 ученых из 42 стран мира.

По словам исследователей, из-за деятельности человека многие виды исчезают быстрее, чем ученые успевают найти и описать их. При этом многие растения в будущем могли бы использоваться в медицине или стать новым источником пищи для человека.

В докладе говорится, что 723 вида растений, которые входят в состав медикаментов, находятся под угрозой исчезновения. Также всего 15 растений обеспечивают около 90% рациона человечества, который по большей части состоит из риса, кукурузы и пшеницы.

Как отмечает телекомпания RTVi, в мае 2019 года эксперты ООН опубликовали доклад, в котором говорилось, что приблизительно миллиону видов растений и животных грозит полное уничтожение в ближайшие несколько десятков лет.

Они отметили, что на сокращение биоразнообразия влияют земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых и промышленная вырубка лесов. Относительно недавно к ним добавился еще один фактор — глобальное потепление.

NEWSru.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.