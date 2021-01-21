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Европарламент готовит новые санкции против России

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Депутаты Европарламента готовят резолюцию для введения новых санкций против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Также депутаты хотят потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что проект резолюции должны рассмотреть в четверг. Ее готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Новые санкции против России могут быть направлены против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту Навального, а также ответственных за нападения на оппозиционеров. Среди таких указываются олигархи, ближний круг президента России Владимира Путина и сотрудники провластных медиаресурсов.

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При этом требование остановить строительство Северного потока-2 указывается как дополнительный инструмент давления на Россию.

Голосование за санкции пройдет в четверг, 21 января. В случае утверждения новые ограничения вступят в силу в случае решения всех стран Евросоюза в рамках Совета ЕС.

korrespondent.net

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