Европарламент готовит новые санкции против России

Депутаты Европарламента готовят резолюцию для введения новых санкций против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Также депутаты хотят потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что проект резолюции должны рассмотреть в четверг. Ее готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Новые санкции против России могут быть направлены против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту Навального, а также ответственных за нападения на оппозиционеров. Среди таких указываются олигархи, ближний круг президента России Владимира Путина и сотрудники провластных медиаресурсов.