TOP,Здравоохранение,Новости

ССР: есть риск формирования «черного рынка» вакцины от COVID-19

Nuotrauka sam.lrv.lt

Служба спецрасследований (ССР) Литвы сообщила, что все чаще получает данные о риске формирования «черного рынка» вакцин от COVID-19. 

«Мы получаем все больше информации, и не только в Литве есть риск того, что может сформироваться «черный рынок» вакцин», – заявил в четверг на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы директор ССР Жидрунас Барткус. 

Он утверждает, что в данный момент нет данных о том, что такой процесс происходит в Литве, однако риск возникает. По словам Ж. Барткуса, зачатки «черного рынка» есть в других странах. 

реклама

Глава ССР сказал, что по этой причине необходимо постоянно следить за определенными данными, которые могли бы сигнализировать о наличии или отсутствии «черного рынка». 

По его словам, зная, сколько вакцин выдано учреждениям здравоохранения, должны совпадать три составляющие: количества вакцинированных, остаток доз в учреждениях и количество утраченных доз. 

«Если бой или другие виды потери вакцины будут большими, то это будет сигнализировать о размере риска, о том, что эта шестая доза из ампулы или якобы разбившаяся ампула могли попасть на «черный рынок», – сказал Ж. Барткус.

Он отметил, что в данный момент у ССР нет возможности контролировать такие данные, поскольку введение информации в электронную систему здравоохранения e.sveikata запаздывает, информация часто корректируется.

По данным Департамента статистики, в данный момент первой дозой вакцины от  COVID-19 в Литве привиты 56 тыс. 358 человек, двумя дозами – 8262 человека.

В Литве идет вакцинация прививками компаний BioNTech и Pfizer, а также Moderna.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.