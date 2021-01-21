ССР: есть риск формирования «черного рынка» вакцины от COVID-19

Глава ССР сказал, что по этой причине необходимо постоянно следить за определенными данными, которые могли бы сигнализировать о наличии или отсутствии «черного рынка».

По его словам, зная, сколько вакцин выдано учреждениям здравоохранения, должны совпадать три составляющие: количества вакцинированных, остаток доз в учреждениях и количество утраченных доз.

«Если бой или другие виды потери вакцины будут большими, то это будет сигнализировать о размере риска, о том, что эта шестая доза из ампулы или якобы разбившаяся ампула могли попасть на «черный рынок», – сказал Ж. Барткус.

Он отметил, что в данный момент у ССР нет возможности контролировать такие данные, поскольку введение информации в электронную систему здравоохранения e.sveikata запаздывает, информация часто корректируется.

По данным Департамента статистики, в данный момент первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 тыс. 358 человек, двумя дозами – 8262 человека.

В Литве идет вакцинация прививками компаний BioNTech и Pfizer, а также Moderna.