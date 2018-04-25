Европарламент призовет Россию прекратить дело против судей

Европарламент (ЕП) в четверг намерен принять резолюцию с призывом к России прекратить дело против литовских судей и прокуроров, связанных с делом о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Принятия такой резолюции добивались литовские политики.

В проекте документа содержится призыв к органам власти России «прекратить начатый в отношении литовских прокуроров, следователей и судей по делу 13 января уголовный процесс».

Резолюция содержит просьбу к странам-членам Евросоюза (ЕС) трактовать начатое дело как политически мотивированное и не сотрудничать с Москвой, не предоставлять России данные о сотрудниках правоохранительных органов Литвы. Страны-члены Интерпола призываются игнорировать любые международные ордера на арест литовских правоохранителей.

В проекте говорится, что Россия должна дать оценку ответственности лиц, предпринявших советскую агрессию в январе 1991 года, и помочь литовской правоохране искать правосудия. Документ также содержит призыв к России и Беларуси выполнить направленные Литвой ходатайства о правовой помощи.

Органы власти России также призываются прекратить «безответственные дезинформирующие и пропагандистские заявления», связанные с делом 13 января.

Россия в прошлом году сообщила о начале расследования в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с рассмотрением дела 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании российских граждан.

Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис подтвердил, что Литва в июле нынешнего года получила от России ходатайство о правовой помощи опросить двух лиц, которые были осуждены в деле 13 января, но в российском деле признаны потерпевшими.

Вильнюсский окружной суд в марте этого года признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях, они заочно приговорены к лишению свободы.

В ночь на 13 января 1991 в результате предпринятой советскими военными частями попытки штурма телебашни и здания Комитета радио и телевидения в Вильнюсе погибло 14 человек.

Советы при помощи военной силы попытались свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость страны от СССР.