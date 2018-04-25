  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Л.Линкявичюс: из Европы исходят инициативы, вызывающие вопросы за океаном

Подробнее...
default image
Солдаты вооруженных сил Дании будут направлены в Ирак

Подробнее...
default image
В Шотландии проведут новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Европарламент призовет Россию прекратить дело против судей

Подробнее...
default image
ЕС пятую часть бюджета направит на защиту климата

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: у Литвы большой потенциал ветряных парков в море

Подробнее...
default image
Данные о владельцах предприятий в Литве по-прежнему закрыты

Подробнее...
default image
В Финляндии бездетность становится распространенным явлением

Подробнее...
default image
Осторожно: чешский официант

Подробнее...
default image
В.Зеленский: А.Абромавичюс вправе оставаться во главе "Укроборонпрома"

Подробнее...
default image
Из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей

Подробнее...
default image
Литва и Украина подписали соглашение по кибербезопасности

Подробнее...
default image
Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Подробнее...
default image
Культура – на голодном пайке

Подробнее...
default image
Государство благосостояния и социальный диалог

Подробнее...
default image
В Европарламенте – о судьбе русских СМИ в странах Балтии и Украине

Подробнее...
default image
Китай: действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Подробнее...
default image
Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Подробнее...
default image
В Латвии электронные деньги объявят вне закона

Подробнее...
default image
В.Зеленский услышал сигнал Литвы о БелАЭС, но о решениях не говорит

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Европарламент призовет Россию прекратить дело против судей

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Европарламент (ЕП) в четверг намерен принять резолюцию с призывом к России прекратить дело против литовских судей и прокуроров, связанных с делом о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Принятия такой резолюции добивались литовские политики.

В проекте документа содержится призыв к органам власти России «прекратить начатый в отношении литовских прокуроров, следователей и судей по делу 13 января уголовный процесс».

Резолюция содержит просьбу к странам-членам Евросоюза (ЕС) трактовать начатое дело как политически мотивированное и не сотрудничать с Москвой, не предоставлять России данные о сотрудниках правоохранительных органов Литвы. Страны-члены Интерпола призываются игнорировать любые международные ордера на арест литовских правоохранителей.

В проекте говорится, что Россия должна дать оценку ответственности лиц, предпринявших советскую агрессию в январе 1991 года, и помочь литовской правоохране искать правосудия. Документ также содержит призыв к России и Беларуси выполнить направленные Литвой ходатайства о правовой помощи.

Органы власти России также призываются прекратить «безответственные дезинформирующие и пропагандистские заявления», связанные с делом 13 января.

Россия в прошлом году сообщила о начале расследования в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с рассмотрением дела 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании российских граждан.

Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис подтвердил, что Литва в июле нынешнего года получила от России ходатайство о правовой помощи опросить двух лиц, которые были осуждены в деле 13 января, но в российском деле признаны потерпевшими.

Вильнюсский окружной суд в марте этого года признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях, они заочно приговорены к лишению свободы.

В ночь на 13 января 1991 в результате предпринятой советскими военными частями попытки штурма телебашни и здания Комитета радио и телевидения в Вильнюсе погибло 14 человек.

Советы при помощи военной силы попытались свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость страны от СССР.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600