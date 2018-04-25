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В Шотландии проведут новый референдум о независимости

Photo by Tatters ✾ on Foter.com / CC BY-SA

В Шотландии проведут референдум о независимости и новое голосование по Brexit. Такое обещание сделала первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает The New York Times.

«Настало время брать будущее Шотландии в руки Шотландии», — заявила Стерджен на мероприятии Остановить Brexit в шотландском городе Глазго в преддверии внеочередных британских выборов.

Первый министр отметила, что в случае, если Шотландия останется в составе Великобритании, она столкнется с сокращением бюджета, а также с «захватом власти шотландского парламента, вынужденной бедностью детей, катастрофическим соглашением по Brexit, которое приведет к кризису рабочих мест, ухудшению уровня жизни и ущемлению прав рабочих».

Стерджен осудила основные партии Великобритании за то, что они держат страну в состоянии «постоянного хаоса». Также, по ее мнению, при таком премьере страны, как Борис Джонсон, «худшее впереди». Она охарактеризовала Джонсона как «опасного и непригодного для должности (премьера Британии — ред.)».

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

В сентябре 2019 года первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании и заявила, что Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit.

В ноябре в Глазго состоялся марш в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.

korrespondent.net

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