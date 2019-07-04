Европарламент сменил лица. Кто теперь главный в ЕС

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Евросоюз ожесточенно спорил три дня, но сумел уладить разногласия, которые могли привести к кризису в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением полмиллиарда человек.

По итогам многочасовых дискуссий лидеры 28 стран согласовали кандидатуры на ключевые посты ЕС. Два из четырех ключевых постов впервые займут женщины.

Кто теперь главный в Европарламенте

Осенью Еврокомиссию возглавит 60-летняя Урсула фон дер Ляйен, давняя соратница канцлера Ангелы Меркель и первая женщин на посту министра обороны Германии. При этом Меркель — единственная из 28 членов ЕС, не голосовавшая за фон дер Ляйен. В ее партии большинство не поддержало эту кандидатуру.

Как пишет Politico, Урсулу фон дер Ляйен называют вундерфрау. Эта уроженка Брюсселя, школьная королева красоты, полиглот и мать семерых детей получила медицинское образование, написала диссертацию, прожила несколько лет в США,а потом штурмом взяла высоты немецкой политики.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен с неизменной улыбкой на камеру идеально подходит для этой должности. У нее есть необходимый опыт, политическая родословная и личные качества, позволяющие выполнять эту самую трудную в ЕС работу.

Она была одним из самых популярных немецких политиков и любимицей ток-шоу, но на посту министра обороны Германии она претерпела много неудач, чем обвалила свой рейтинг. Издание считает, что теперь важное место в кабинете Меркель зайемт ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Урсулу фон дер Ляйен называют проамериканским политиком.

Другой важный пост — председателя Европейского центрального банка — отойдет второй крупнейшей стране блока — Франции. Его займет 63-летняя глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. Накануне он пообещал работать над строительством «единой Европы, уважающей национальное разнообразие».

Автор: Belgian Federal Government — http://premier.fgov.be/nl/biografie, Attribution, Ссылка

А за внешнюю политику Евросоюза вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель, который называет Россию «старым врагом».

Еще в 2006 году Боррель поспорил с российским президентом Владимиром Путиным об Украине на официальной встрече. Испанский политик обвинил Москву в начале энергетического кризиса в Украине.

«Мы должны поблагодарить Путина за то, что зимой он перекрыл Украине газовый вентиль, ведь именно поэтому мы ведем здесь дискуссии об общей энергетической политике», — заявил тогда политик, занимавший должность председателя Европарламента.

Самую слабую должность — председателя Европарламента — займет итальянский политик Давид Сассоли. Он станет преемником итальянца Антонио Тайани.

Кандидатуру 63-летнего социал-демократа, бывшего тележурналиста Сассоли поддержали, в частности, члены консервативной Европейской народной партии, которая по итогам выборов в Европарламент в конце мая получила больше всего мандатов.