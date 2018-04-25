Европарламент создал спецкомитет по иностранному вмешательству в демократические процессы

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Европейский парламент объявил в среду о создании специального комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы, который возглавил французский депутат от фракции социалистов и демократов Рафаэль Глюксманн, передает ТАСС.

«Спецкомитет по иностранному вмешательству состоит из 33 депутатов, в его задачи входит изучение иностранных манипуляций, включая финансирование политических кампаний, которые могут влиять на выборы в странах ЕС, и обсуждать, что ЕС может делать, чтобы бороться с дезинформацией», — говорится в распространенном пресс-службой ЕП документе.

Как и все прочие комитеты ЕП, новый спецкомитет будет заседать в Брюсселе.